        НАБУ і САП передали до суду справу проти Юлії Тимошенко

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 14:28
        Тимошенко постане перед судом у справі про голосування в Раді / Фото: пресслужба партії “Батьківщина”
        НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Йдеться про лідерку партії “Батьківщина” Юлію Тимошенко, яку обвинувачують у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам.

        Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

        За даними слідства, у грудні 2025 року після викриття фактів отримання хабарів депутатами за голосування у парламенті Тимошенко почала домовлятися з окремими народними депутатами про систему винагород за “лояльні” голосування.

        У НАБУ заявили, що йшлося про “сталий механізм співпраці з виплатами наперед”.

        За версією слідства, депутати мали виконувати вказівки щодо голосування — підтримувати або не підтримувати законопроєкти, утримуватися чи не брати участь у голосуванні.

        У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція надати неправомірну вигоду.

        Наразі справу передали до суду для розгляду по суті.


