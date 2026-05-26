Зеленський заявив про підтримку незалежної Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Про це він сказав під час саміту в Києві, у якому взяли участь представники 24 країн.

За словами Зеленського, на саміті були представлені всі сусідні з Україною європейські держави — Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь.

Президент наголосив, що Україна підтримує прагнення білоруського народу “позбутися російського втручання”.

Реклама

Реклама

“Ми знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України”, — заявив Зеленський.

Він також повідомив, що під час саміту провів зустріч зі Світланою Тихановською та її командою, які прибули до Києва.

“Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією”, — зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує на відновлення добросусідських відносин між Києвом і Мінськом “на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви”.