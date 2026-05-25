Лідерка білоруської опозиції Тихановська вперше прибула до Києва

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула з офіційним візитом до Києва. Після прибуття вона відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула у війні за свободу України та Білорусі.

Про свій приїзд Тихановська повідомила у соцмережах уранці 25 травня.

Тихановська в Києві вшанувала пам’ять Марії Зайцевої / Фото: t.me/tsikhanouskaya

“Для мене було дуже важливо розпочати цей візит із вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі”, — написала вона.

Реклама

Реклама

Тихановська поклала квіти на могилу Марії Зайцевої та назвала її символом “українсько-білоруської солідарності” і нового покоління білорусів, які виступають проти диктатури та російського імперіалізму.

За словами опозиціонерки, Зайцева брала участь у протестах у Білорусі у 2020 році, а після початку повномасштабної війни Росії проти України приєдналася до білоруських волонтерів.

“Вона загинула як героїня, але її ім’я житиме”, — заявила Тихановська.

За даними ЗМІ, разом із нею до Києва прибули радники Франк В’ячорка, Денис Кучинський та Анатолій Лебедько, заступник очільниці Об’єднаного перехідного кабінету Павло Латушко, керівник апарату ОПК Валерій Мацкевич та представниця ОПК із соціальних питань Ольга Зазулинська.

Очікується, що під час візиту Тихановська зустрінеться з керівництвом України та візьме участь у Міжнародному саміті міст і регіонів.