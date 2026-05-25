Поліція опублікувала кадри перших хвилин після атаки РФ на Київ з бодікамер патрульних

Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули на місця російських ударів у Києві в ніч на 24 травня. На кадрах видно перші хвилини після масованої атаки РФ та евакуацію постраждалих.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану атаку на столицю, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

Вибухи лунали у різних районах Києва.

Патрульні разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та місцевими жителями допомагали постраждалим після ударів.

“Деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу”, — повідомили у поліції.

У поліції зазначили, що внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

“Щирі співчуття рідним і близьким”, — йдеться у повідомленні.

На місцях ударів продовжують працювати всі спеціальні служби.