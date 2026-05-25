        Суспільство

        Поліція опублікувала кадри перших хвилин після атаки РФ на Київ з бодікамер патрульних

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 07:57
        читать на русском →

        Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули на місця російських ударів у Києві в ніч на 24 травня. На кадрах видно перші хвилини після масованої атаки РФ та евакуацію постраждалих.

        Про це повідомила Патрульна поліція України.

        У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану атаку на столицю, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

        Реклама
        Реклама

        Вибухи лунали у різних районах Києва.

        Патрульні разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та місцевими жителями допомагали постраждалим після ударів.

        “Деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених та надавали домедичну допомогу”, — повідомили у поліції.

        У поліції зазначили, що внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

        “Щирі співчуття рідним і близьким”, — йдеться у повідомленні.

        На місцях ударів продовжують працювати всі спеціальні служби.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov