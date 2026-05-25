У Києві після масованої атаки РФ уже 87 постраждалих і двоє загиблих

У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла до 87 людей, серед яких троє неповнолітніх. Також відомо про двох загиблих жінок, чиї тіла дістали з-під завалів у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях Києва.

У Шевченківському районі внаслідок влучання був зруйнований під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку.

“Рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок”, — повідомили в ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт фахівці демонтували 165 квадратних метрів пошкоджених залізобетонних плит.

Також кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває.