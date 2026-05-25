        Суспільство

        У Києві після масованої атаки РФ уже 87 постраждалих і двоє загиблих

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 07:10
        читать на русском →
        Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 87 / Фото: ДСНС
        Кількість постраждалих у Києві через російський удар зросла до 87 / Фото: ДСНС

        У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла до 87 людей, серед яких троє неповнолітніх. Також відомо про двох загиблих жінок, чиї тіла дістали з-під завалів у Шевченківському районі столиці.

        Про це повідомили в ДСНС.

        За даними рятувальників, пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях Києва.

        Реклама
        Реклама

        У Шевченківському районі внаслідок влучання був зруйнований під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку.

        “Рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок”, — повідомили в ДСНС.

        Під час аварійно-рятувальних робіт фахівці демонтували 165 квадратних метрів пошкоджених залізобетонних плит.

        Також кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

        Ліквідація наслідків атаки триває.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov