Синоптики прогнозують дощі та грози в частині областей України, до +29°

У понеділок, 25 травня, в Україні очікується тепла погода з температурою до +29°. Водночас у частині регіонів синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, в Україні буде мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі можливі на північному сході країни, а вдень — у східних областях, місцями на півдні, у Дніпропетровській області та в Карпатах. Подекуди прогнозуються грози.

На решті території України опадів не очікується.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11–16°, вдень — 21–26°. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до 29°. У Карпатах вночі очікується 8–13°, вдень — 15–20°.

У Києві та Київській області 25 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів.

У столиці температура вночі становитиме 14–16°, вдень — 23–25°. По області вночі очікується 11–16°, вдень — 21–26°.