У Польщі пожежники виламали двері до квартири матері президента

У Польщі спалахнув політичний скандал після втручання екстрених служб у квартиру в Гданську, що належить родині президента Кароля Навроцького. Після фальшивого повідомлення про пожежу та зупинку серця пожежники виламали двері до помешкання.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Згодом з’ясувалося, що квартира належить матері президента Польщі та була успадкована Каролем Навроцьким і його сестрою.

Представник Канцелярії президента Блажей Побожий назвав ситуацію “ганьбою для держави” та закликав до звільнення керівників служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації.

«Ця ситуація демонструє, що з допомогою одного смс повідомлення можна паралізувати інституції, що відповідають за безпеку держави. Якщо після серії неправдивих викликів можна вламатись до житла президента, значить інституції у великій кризі», — заявив Побожий.

Водночас депутат Уршула наголосила, що екстрені служби діяли відповідно до протоколів, оскільки отримали повідомлення про можливу загрозу життю.

«Часами є доцільнішим перегнути палку там де є потреба подбати про безпеку, ніж недогледіти. Тож я би застергіла усі сторони від атаки на надзвичайників», — заявила вона.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував ситуацію та різко розкритикував заяви опозиції.

«Називати втручання пожежної бригади у відповідь на повідомлення про можливу загрозу життю ситуації “жорстоким нападом на президента з боку служб безпеки” — це або крайній цинізм, або дурість. Ви самі себе ганьбите», — заявив Туск.