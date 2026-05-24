        У Змієві на Харківщині у смертельній ДТП загинула жінка

        Віктор Алєксєєв
        24 Травня 2026 16:15
        Поліцейські встановлюють усі обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження / Фото: Нацполіція
        Одна людина загинула, є постраждалий: поліцейські встановлюють обставини ДТП у Чугуївському районі, повідомляє поліція Харківської області.

        Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 травня близько 12:15 у місті Зміїв по вулиці Широнінців поблизу магазину.

        Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів Mazda та BMW.

        “Після удару автомобіль Mazda врізався у дерево.
        Внаслідок аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події”, – повідомили в поліції.

        Ще одного пасажира цього ж транспортного засобу — 45-річного чоловіка — бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікарні.


