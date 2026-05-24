У Змієві на Харківщині у смертельній ДТП загинула жінка

Одна людина загинула, є постраждалий: поліцейські встановлюють обставини ДТП у Чугуївському районі, повідомляє поліція Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 травня близько 12:15 у місті Зміїв по вулиці Широнінців поблизу магазину.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів Mazda та BMW.

“Після удару автомобіль Mazda врізався у дерево.

Внаслідок аварії 40-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події”, – повідомили в поліції.

Ще одного пасажира цього ж транспортного засобу — 45-річного чоловіка — бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікарні.