На Львівщині бус розчавив легковик: троє людей у лікарні

У Золочівському районі Львівської області внаслідок зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та Mazda 6 постраждали троє людей. Усіх травмованих госпіталізували.
Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.
ДТП сталася 19 травня близько 19:20 на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селі Велика Вільшаниця.
За даними поліції, Mercedes-Benz керував 32-річний іноземець, а Mazda 6 — 31-річний житель Золочівського району.
Унаслідок аварії травми дістали обидва водії, а також 18-річний пасажир Mercedes-Benz, який є іноземцем.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.