        Суспільство

        У Росії за добу — мінус 920 військових, три РСЗВ та 60 артсистем

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 07:23
        читать на русском →
        Знищена російська РСЗВ "Град" / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська РСЗВ "Град" / Фото: t.me/lost_warinua

        Протягом доби, що минула, артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по низці військової техніки та районах зосередження особового складу окупантів. З 19 по 20 травня Росія втратила у війні проти України ще 920 військових.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за добу українські захисники знищили:

        Реклама
        Реклама

        • 3 танки;
        • 2 ББМ;
        • 60 артилерійських систем;
        • 3 РСЗВ;
        • 2 засоби ППО;
        • 1873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 6 наземних роботехнічних комплексів;
        • 268 одиниць автомобільної техніки;
        • 4 одиниці спеціальної техніки.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov