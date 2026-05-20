У Росії за добу — мінус 920 військових, три РСЗВ та 60 артсистем

Протягом доби, що минула, артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по низці військової техніки та районах зосередження особового складу окупантів. З 19 по 20 травня Росія втратила у війні проти України ще 920 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за добу українські захисники знищили:
- 3 танки;
- 2 ББМ;
- 60 артилерійських систем;
- 3 РСЗВ;
- 2 засоби ППО;
- 1873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 6 наземних роботехнічних комплексів;
- 268 одиниць автомобільної техніки;
- 4 одиниці спеціальної техніки.