За добу війни в Україні РФ втратила ще 1140 військових, танк та 78 артсистем — Генштаб ЗСУ

З 18 на 19 травня артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по низці військової техніки та районах зосередження особового складу окупантів. Протягом доби РФ втратила у війні проти України ще 1140 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також доби, що минула, українські захисники знищили:
- 4 крилаті ракети;
- 1 танк;
- 1 ББМ;
- 78 артилерійських систем;
- 2142 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 11 наземних роботехнічних комплексів;
- 262 одиниці автомобільної техніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки.