        За добу війни в Україні РФ втратила ще 1140 військових, танк та 78 артсистем — Генштаб ЗСУ

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 07:20
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua
        З 18 на 19 травня артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по низці військової техніки та районах зосередження особового складу окупантів. Протягом доби РФ втратила у війні проти України ще 1140 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також доби, що минула, українські захисники знищили:

        • 4 крилаті ракети;
        • 1 танк;
        • 1 ББМ;
        • 78 артилерійських систем;
        • 2142 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 11 наземних роботехнічних комплексів;
        • 262 одиниці автомобільної техніки;
        • 2 одиниці спеціальної техніки.

