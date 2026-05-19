У Харкові російський БпЛА зруйнував будинок, є постраждалі

Уночі та вранці 19 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У Новобаварському районі спалахнула пожежа, пошкоджено приватний будинок, постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько опівночі удари БпЛА були зафіксовані в Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

У Новобаварському районі після влучання дрона виникла пожежа. Постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення склом, у жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

На світанку російські війська завдали ще одного удару по Новобаварському району: безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

У результаті атаки постраждала 73-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

На місці працюють екстрені служби. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу пошкоджено 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.