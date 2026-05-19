        У Харкові російський БпЛА зруйнував будинок, є постраждалі

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 07:01
        Знищений будинок після атаки РФ у Харкові 19 травня / Фото: Харківська ОВА
        Уночі та вранці 19 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У Новобаварському районі спалахнула пожежа, пошкоджено приватний будинок, постраждали троє людей.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Близько опівночі удари БпЛА були зафіксовані в Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

        У Новобаварському районі після влучання дрона виникла пожежа. Постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення склом, у жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

        На світанку російські війська завдали ще одного удару по Новобаварському району: безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

        У результаті атаки постраждала 73-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

        На місці працюють екстрені служби. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу пошкоджено 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

        Пожежа після атаки РФ у Харкові 19 травня / Фото: Харківська ОВА

