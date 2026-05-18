        26 людей зазнали поранень внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 08:47
        Рятувальники на місці атаки РФ на Дніпропетровщину 18 травня / Фото: Дніпропетровська ОВА

        З 17 по 18 травня росіяни атакували шість районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 26 людей дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Дніпрі пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, авто. Постраждали 18 людей. 

        У Дніпровському районі через обстріл виникла пожежа. Пошкоджено приватні будинки та авто. Постраждали дві жінки, 76-річній пораненій знадобилася госпіталізація.

        У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто. Пошкоджено агрофірму.

        У Кривому Розі пошкоджено підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

        У Кам’янському районі побиті будинки та авто. Постраждала 74-річна жінка.

        У Синельниківському районі після обстрілу в стані середньої тяжкості госпіталізували 65-річного чоловіка. Пошкоджено будинки.

        У Нікопольському району пошкоджено АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років.

        Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 18 травня / Фото: Дніпропетровська ОВА

