26 людей зазнали поранень внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину

З 17 по 18 травня росіяни атакували шість районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 26 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, авто. Постраждали 18 людей.

У Дніпровському районі через обстріл виникла пожежа. Пошкоджено приватні будинки та авто. Постраждали дві жінки, 76-річній пораненій знадобилася госпіталізація.

У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто. Пошкоджено агрофірму.

У Кривому Розі пошкоджено підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі побиті будинки та авто. Постраждала 74-річна жінка.

У Синельниківському районі після обстрілу в стані середньої тяжкості госпіталізували 65-річного чоловіка. Пошкоджено будинки.

У Нікопольському району пошкоджено АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років.