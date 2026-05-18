26 людей зазнали поранень внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину

З 17 по 18 травня росіяни атакували шість районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 26 людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, авто. Постраждали 18 людей.
У Дніпровському районі через обстріл виникла пожежа. Пошкоджено приватні будинки та авто. Постраждали дві жінки, 76-річній пораненій знадобилася госпіталізація.
У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто. Пошкоджено агрофірму.
У Кривому Розі пошкоджено підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.
У Кам’янському районі побиті будинки та авто. Постраждала 74-річна жінка.
У Синельниківському районі після обстрілу в стані середньої тяжкості госпіталізували 65-річного чоловіка. Пошкоджено будинки.
У Нікопольському району пошкоджено АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років.