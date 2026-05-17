Іран хоче змусити Google, Amazon і Meta платити за інтернет-кабелі в Ормузькій протоці

Іран заявив про намір запровадити збори для міжнародних компаній за використання підводних інтернет-кабелів у Ормузькій протоці. У Тегерані також пролунали натяки на можливі перебої у роботі глобальних мереж у разі відмови компаній виконувати вимоги Ірану.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, іранські посадовці та пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції медіа заявили, що такі компанії, як Google, Microsoft, Meta та Amazon, мають дотримуватися іранського законодавства та сплачувати ліцензійні збори за проходження підводних кабелів через Ормузьку протоку.

Іранський військовий речник Ебрагім Золфагарі заявив у соцмережі X, що країна “запровадить плату за інтернет-кабелі”.

У CNN зазначають, що через Ормузьку протоку проходять кілька ключових міжконтинентальних підводних кабелів, які забезпечують глобальний інтернет-трафік, фінансові операції, військовий зв’язок, хмарні сервіси та інфраструктуру штучного інтелекту.

Експерти попереджають, що пошкодження таких кабелів може спричинити масштабну “цифрову катастрофу”, яка вплине на країни Перської затоки, Індію, частину Африки та міжнародні фінансові системи.

Водночас фахівці зазначають, що більшість кабелів у регіоні прокладені вздовж територіальних вод Оману, а не Ірану, через тривалі ризики безпеки.

CNN пише, що Іран поки прямо не погрожував пошкодженням кабелів, однак державні медіа та посадовці неодноразово натякали на здатність Тегерана впливати на критичну інфраструктуру в Ормузькій протоці.

Телеканал також нагадує, що у 2024 році в Червоному морі були пошкоджені три підводні кабелі після атаки єменських хуситів на судно, що спричинило перебої приблизно у 25% інтернет-трафіку в регіоні.

За словами експертки Bloomberg Economics Діни Есфандіарі, Іран прагне продемонструвати, що здатен завдати настільки значних економічних збитків, “щоб ніхто більше не наважився атакувати Іран”.