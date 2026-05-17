Після масованих атак РФ Зеленський закликав партнерів посилити антибалістичний захист України

За тиждень Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Внаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 отримали поранення, серед них — 22 дитини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, більшість ракет, якими Росія атакувала Україну протягом тижня, були балістичними. Він наголосив, що багато ударів припали по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

“Нашим людям потрібно більше захисту, і все, що підтримує українську ППО, зрештою допомагає зберігати життя”, — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість додаткових внесків на антибалістичні ракети та роботи з європейськими партнерами над спільним захистом від балістичних загроз.

“Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту”, — заявив Зеленський.

Він подякував партнерам України за підтримку систем протиповітряної оборони та допомогу “конкретними діями”.