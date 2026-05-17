В Африці спалахнула Ебола: ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через спалах хвороби, спричиненої вірусом Еболи Bundibugyo, у Демократичній Республіці Конго та Уганді. Водночас у ВООЗ заявили, що ситуація наразі не відповідає критеріям пандемії.

Про це йдеться у заяві ВООЗ.

Станом на 16 травня у провінції Ітурі в Демократичній Республіці Конго підтверджено вісім випадків зараження, зареєстровано 246 підозрюваних випадків та 80 підозрюваних смертей.

Ще два підтверджені випадки, один із яких завершився смертю, зафіксували в столиці Уганди Кампалі серед людей, які прибули з Конго.

Також один підтверджений випадок виявили у Кіншасі.

У ВООЗ заявили, що масштаби спалаху можуть бути значно більшими, ніж наразі офіційно зафіксовано.

Організація звернула увагу на високий рівень позитивних тестів, випадки серед медичних працівників, гуманітарну кризу, мобільність населення та ризик поширення інфекції у великих містах.

У ВООЗ наголосили, що на відміну від інших штамів Еболи, для вірусу Bundibugyo наразі не існує схвалених вакцин або специфічного лікування.

Через ризик подальшого міжнародного поширення хвороби ВООЗ вирішила визнати ситуацію надзвичайною у сфері громадського здоров’я міжнародного значення.

Водночас організація закликала країни не закривати кордони та не вводити обмеження на міжнародну торгівлю чи подорожі.

У ВООЗ також рекомендували посилити контроль на кордонах, моніторинг контактних осіб, підготовку медичних закладів та інформаційну роботу з населенням.

Окремо організація рекомендувала країнам, які межують із Конго та Угандою, терміново підвищити готовність до можливого виявлення нових випадків захворювання.