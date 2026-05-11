Евакуйований із MV Hondius пасажир отримав позитивний тест на хантавірус, ще один відчув симптоми дорогою додому

Пасажир круїзного судна MV Hondius, на борту якого стався спалах хантавірусу, отримав позитивний результат тесту після евакуації з Канарських островів. Водночас у одного з французьких пасажирів симптоми захворювання з’явилися вже під час польоту додому.

Евакуація пасажирів з ураженого хантавірусом круїзного судна MV Hondius у порту Гранаділла на Тенерифе, Канарські острови, Іспанія, неділя, 10 травня 2026 року / Фото: AP

Про це повідомляє Associated Press.

Судно MV Hondius прибуло до острова Тенерифе, після чого розпочалася евакуація понад 140 пасажирів і членів екіпажу до різних країн світу.

За даними американських медиків, один із 17 громадян США, евакуйованих із лайнера, отримав позитивний тест на хантавірус, однак наразі не має симптомів. Його доставлять до спеціального біоконтейнмент-відділення Університету Небраски, тоді як інших пасажирів направлять до карантинного центру для оцінки ризиків і медичного спостереження.

Французький прем’єр Себастьєн Лекорню повідомив, що один із п’яти французьких пасажирів відчув симптоми вже під час перельоту до Парижа. Усіх пасажирів із цієї групи ізолювали та планують протестувати.

Під час евакуації пасажирів і працівників порту на Тенерифе супроводжували люди у захисних костюмах, масках і респіраторах. Пасажири залишили основний багаж на судні та могли взяти лише невеликі сумки з найнеобхіднішим.

За даними ВООЗ, ризик для населення залишається низьким. Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що ситуація “не є новим COVID” і не повинна викликати паніку.

Відомо про щонайменше трьох померлих від початку спалаху. Ще п’ятеро людей, які раніше залишили судно, інфіковані хантавірусом.

У ВООЗ рекомендували країнам, куди повертаються пасажири, проводити щоденний медичний моніторинг протягом кількох тижнів. У Великій Британії пасажири мають пройти 72-годинний карантин у лікарні та шість тижнів самоізоляції.

Іспанська влада повідомила, що судно після завершення евакуації вирушить до Роттердама для дезінфекції. На борту залишаться частина екіпажу та тіло одного з померлих пасажирів.

Хантавірус зазвичай передається через контакт із виділеннями гризунів і рідко поширюється між людьми. Однак виявлений на лайнері Andes virus може передаватися від людини до людини у виняткових випадках. Симптоми можуть проявитися через один-вісім тижнів після зараження.