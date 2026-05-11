        Вантажний корабель Тяньчжоу-10 успішно пристикувався до китайської орбітальної станції

        Галина Шподарева
        11 Травня 2026 18:51
        Вантажний корабель Тяньчжоу-10 / Фото: Xinhua news
        11 травня Китай запустив вантажний космічний корабель Тяньчжоу-10 за допомогою ракети Long March-7 Y11 з космодрому Веньчан у провінції Хайнань. Після виходу на орбіту корабель пристикувався до основного модуля космічної станції Тяньгун.

        Про це повідомляє CGTN.

        У Китайському агентстві пілотованих космічних польотів повідомили, що Тяньчжоу-10 завершив налаштування після виходу на орбіту та успішно здійснив стикування із заднім портом модуля Тяньгун. Після цього корабель перейшов до складу комбінованого польотного сегмента станції.

        Тяньчжоу-10 перевозить майже 6,2 тонни вантажу для забезпечення роботи орбітальної станції. До складу постачання входять понад 220 одиниць вантажу загальною вагою близько 5,2 тонни для екіпажів Шеньчжоу-23 і Шеньчжоу-24.

        Також корабель доставив комплект скафандрів для виходу у відкритий космос, запасні частини для систем станції та близько 700 кілограмів пального для дозаправлення орбітального комплексу.

        У CGTN зазначають, що серія вантажних кораблів Тяньчжоу проходила модернізацію після кожної місії. Починаючи з Тяньчжоу-6, об’єм герметичного відсіку збільшили на 20%, а вантажопідйомність — до понад 7 тонн.

        Запуск Тяньчжоу-10 став п’ятою місією постачання після переходу китайської космічної станції до етапу експлуатації та розвитку. Також це 641-й політ ракети серії Long March і 10-й запуск корабля Тяньчжоу.


