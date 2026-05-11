У Києві жінка дала ключі від своєї машини знайомому: чоловік напився та влетів у ДТП

У Голосіївському районі Києва чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння сів за кермо чужого авто та розбив машину у ДТП. Драгер показав у водія 3,04 проміле алкоголю в крові.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

Патрульні помітили автомобіль Mitsubishi Lancer з пошкодженим колесом, який стояв на дорозі у Голосіївському районі Києва.

Під час спілкування з правоохоронцями водій розповів, що не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці також перебувала власниця автомобіля. Вона підтвердила, що передала керування своїм авто знайомому.

“У керманича ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на Драгері. Результат — 3,04 проміле”, — розповіли патрульні.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування, склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

На власницю автомобіля склали протокол за передачу керування транспортним засобом особі у стані сп’яніння. Рішення у справі ухвалюватиме суд.