Під Харковом перекинулася вантажівка MAN: постраждали батько та син

У селищі Коротич Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN. Про це повідомили в поліції Харківської області.

Аварія сталася 10 травня близько 14:15.

У Коротичі вантажівка злетіла з дороги та перекинулася / Фото: поліція Харківської області

За попередніми даними, 49-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги та перекинувся.

У салоні автомобіля також перебував 15-річний син водія. Обох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.