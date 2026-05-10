        Під Харковом перекинулася вантажівка MAN: постраждали батько та син

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 17:30
        У селищі Коротич Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN. Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Аварія сталася 10 травня близько 14:15.

        У Коротичі вантажівка злетіла з дороги та перекинулася / Фото: поліція Харківської області

        За попередніми даними, 49-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги та перекинувся.

        У салоні автомобіля також перебував 15-річний син водія. Обох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

        На місці події працювала слідчо-оперативна група.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.


