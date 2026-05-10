Естонія очікує від України кращого контролю над безпілотниками після інцидентів у Балтії

Після кількох інцидентів із безпілотниками Україна розглядає можливість направлення своїх експертів із безпеки до країн Балтії для посилення контролю повітряного простору. Про це повідомляє ERR.

За даними видання, українська сторона вже зв’язалася з посольством Естонії, однак деталі можливого плану поки не розкриваються.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влада країни очікує від України ефективнішого контролю над польотами безпілотників.

«Для української сторони найпростіший спосіб утримувати свої безпілотники подалі від нашої території — це більш ефективний контроль над своєю діяльністю», — сказав Певкур.

Уряд Естонії висловлює занепокоєння через ризик серйозних інцидентів після падіння двох дронів та пошкодження нафтосховища в Латвії. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, питання зниження ризиків уже обговорювали з українською стороною.

Водночас естонська влада визнає право України завдавати ударів по російських цілях. Цахкна також заявив, що Росія уникає розміщення ракетних систем поблизу кордонів НАТО, оскільки боїться Альянсу.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україна самостійно вирішує, чи повідомляти партнерам про маршрути польотів дронів, оскільки це є оперативною інформацією.

Естонський експерт із безпеки Райнер Сакс вважає, що країни Балтії мають діяти більш проактивно у питаннях захисту повітряного простору та співпраці з Україною.

За словами Певкура, Україна та Естонія вже обговорювали можливість використання так званих «kill switch» — систем дистанційного знищення дронів у разі їхнього відхилення від маршруту.