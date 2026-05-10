Путін заявив, що війна проти України “добігає кінця”

Президент РФ Володимир Путін заявив, що, на його думку, війна проти України «добігає кінця». Про це він сказав 10 травня під час спілкування з журналістами у Кремлі після параду до Дня перемоги, повідомляє Reuters.

«Я думаю, що справа добігає кінця», — сказав Путін, коментуючи російсько-українську війну.

Водночас російський президент заявив, що готовий обговорювати нову архітектуру безпеки в Європі. За його словами, бажаним партнером для таких переговорів він вважає колишнього канцлера Німеччини Герхард Шредер.

Путін також повторив позицію Кремля щодо причин війни, звинувативши західних лідерів у розширенні НАТО на схід після падіння Берлінської стіни та спробах залучити Україну до орбіти Європейського Союзу.

Заяви пролунали через кілька годин після параду 9 травня на Красній площі в Москві. Цьогорічний захід став одним із найскромніших за останні роки — замість традиційної демонстрації міжконтинентальних ракет, танків і ракетних систем на екранах показували відео військової техніки РФ.

Також Путін заявив, що зустріч із президентом України Володимир Зеленський можлива лише після досягнення «стійкої мирної угоди».

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити продовження режиму припинення вогню між Росією та Україною. За його словами, війна стала «найгіршим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни».