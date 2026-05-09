Лукашенко, Токаєв і військові КНДР: хто відвідав парад 9 травня у Москві

У Москві 9 травня відбувся парад до Дня перемоги, який став одним із найкоротших за останні роки та вперше за тривалий час пройшов без колони військової техніки.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Цього року на Красній площі не демонстрували танки, ракетні комплекси чи іншу важку техніку — у параді брали участь лише піші розрахунки.

Реклама

Реклама

Водночас уперше в історії у параді взяли участь військовослужбовці КНДР у складі зведеного розрахунку Корейської народної армії.

Серед іноземних гостей на заході були президент Білорусі Олександр Лукашенко разом із сином Миколою, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт та верховний правитель Малайзії султан Ібрагім Ісмаїл.

Також у Москві були присутні представники частково визнаних Абхазії та Південної Осетії, а також керівництво Республіки Сербської.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який 8 травня прибув до Москви та поклав квіти до Могили невідомого солдата, на самому параді 9 травня не був присутній. Натомість того ж дня він відвідав урочистий прийом у Кремлі.

За даними західних медіа, цьогорічний парад у Москві мав значно менше іноземних гостей, ніж торік. Частина лідерів, які відвідували парад у 2025 році, цього разу не приїхали, зокрема не було підтверджено участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна.