В ОП відповіли на пропозицію Кремля провести зустріч Зеленського і Путіна в Москві

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якій країні, окрім Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, тому що Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», — сказав Лещенко.

Реклама

Реклама

Заява пролунала після того, як помічник президента РФ Юрій Ушаков 9 травня знову заявив про готовність Володимира Путіна провести зустріч із Зеленським у Москві.

Раніше Зеленський уже неодноразово говорив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним, однак не в Києві й не в Москві.

В інтерв’ю італійській телерадіокомпанії Rai Italia у квітні 2026 року президент України заявив, що переговори можуть відбутися на Близькому Сході, у Європі або США.

«Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, то місць для цього багато», — сказав Зеленський.