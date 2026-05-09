Спалахи на Місяці та загадкові об’єкти: що містять нові файли Пентагону про НЛО

Пентагон оприлюднив нову порцію розсекречених документів про НЛО та непізнані аномальні явища, які містять свідчення астронавтів, військових і цивільних про загадкові об’єкти та світлові явища.

Про це повідомляє BBC Україна.

Документи були опубліковані 8 травня за вказівкою президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що вирішив розсекретити архіви через «величезний суспільний інтерес» до теми позаземного життя.

Наразі на сайті Міністерства оборони США доступний 161 файл, однак у Пентагоні заявили, що пізніше опублікують ще більше матеріалів.

У документах містяться стенограми розмов астронавтів місій «Аполлон-11», «Аполлон-12» та «Аполлон-17», які повідомляли про дивні спалахи світла під час польотів до Місяця.

Астронавт Базз Олдрін у розсекреченому інтерв’ю 1969 року розповідав, що бачив «досить яскраве джерело світла», яке спочатку сприйняли як можливий лазер.

Астронавт «Аполлона-12» Алан Бін повідомляв про частинки та спалахи світла, які нібито «відлітали у космос» від поверхні Місяця.

Під час місії «Аполлон-17» астронавт Джек Шмітт порівняв побачені світлові спалахи з «Днем незалежності», маючи на увазі феєрверки.

Окремо у файлах є записи місії Gemini 7 1965 року, де астронавт Френк Борман повідомляє Центру управління польотами про «страховисько» та «трильйони дрібних частинок» біля космічного корабля.

Документи також містять десятки свідчень цивільних осіб про спостереження дивних об’єктів.

Зокрема, в одному зі звітів чоловік розповів ФБР у 1957 році про великий круглий апарат, який піднімався над землею.

Є й сучасніші повідомлення — у 2023 році кілька американців заявляли про металеві об’єкти, які нібито матеріалізувалися з яскравого світла та зависали у повітрі.

Крім того, Пентагон оприлюднив відео американських військових із Іраку, Сирії та ОАЕ, зняті у 2022 році.

На одному з відео видно овальний об’єкт, який рухається зліва направо. У супровідному звіті його описали як «можливу ракету».

У матеріалі BBC зазначається, що інтерес до теми НЛО у США останніми роками значно зріс. У 2022 році Конгрес США вперше за 50 років провів слухання щодо непізнаних повітряних явищ.

Конгресмен-республіканець Тім Берчетт назвав оприлюднення файлів «чудовим початком», а конгресвумен Анна Пауліна Луна — «першим величезним кроком у правильному напрямку».

Водночас колишня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін розкритикувала публікацію документів, заявивши, що це відволікає американців від більш важливих проблем.