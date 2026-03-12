ФБР шукає зниклого генерала ВПС США, який керував лабораторією, пов’язаною з НЛО

У США майже два тижні тривають пошуки відставного генерал-майора Військово-повітряних сил Вільяма Ніла Маккасланда. До розслідування вже долучилося Федеральне бюро розслідувань.

Як повідомляє CNN, 68-річний Маккасланд вийшов із дому в Альбукерке (штат Нью-Мексико) 27 лютого близько 11:00 і відтоді не виходив на зв’язок із родиною чи друзями. Його мобільний телефон залишився вдома.

Наступного дня влада оголосила так звану Silver Alert — екстрене повідомлення про зникнення людей старших за 50 років. За даними правоохоронців, у Маккасланда є певна медична проблема, що підсилює терміновість пошуків.

Поліція провела масштабну операцію: правоохоронці опитали понад 600 мешканців району, організували пошуки та провели численні інтерв’ю.

До розслідування також долучилися ФБР та військові з авіабази Кіртланд. ФБР підтвердило свою участь у пошуках.

Маккасланд обіймав низку важливих посад у військових структурах США. Він працював головним інженером програми GPS Міністерства оборони США, керував проєктом космічного лазера та очолював дослідницьку лабораторію ВПС на базі Райт-Паттерсон.

Ця база тривалий час пов’язується з легендами про НЛО та уламки позаземних об’єктів після інциденту в Розвеллі, хоча ВПС США такі твердження заперечують.

Після виходу у відставку Маккасланд співпрацював із компанією To The Stars, Inc., співзасновником якої є музикант гурту Blink-182 Том ДеЛонг. Компанія досліджує інформацію про невпізнані повітряні явища.

Дружина зниклого Сьюзен Маккасланд Вілкерсон заявила, що не вірить у версії про викрадення чи зв’язок з дослідженнями НЛО. Вона також наголосила, що її чоловік не має жодних «таємних знань» про позаземні технології.

Правоохоронці заявили, що наразі не виявили доказів злочину, але розглядають усі можливі версії зникнення. Вони закликали всіх, хто має будь-яку інформацію, повідомити слідчим.