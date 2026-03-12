МЗС Ірану підтвердило поранення Моджтаби Хаменеї — нового верховного лідера

Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї зазнав поранень. За словами представника відомства, він почувається добре, однак дата його першого публічного виступу поки невідома.

Як повідомляє hromadske, про поранення Хаменеї заявив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera. «Він поранений, але почувається добре. Я не знаю, коли він виступить зі своєю першою промовою», — сказав він.

Раніше Reuters і New York Times писали, що новообраний верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї — син убитого аятоли Алі Хаменеї — міг зазнати поранення ще в перший день ударів США та Ізраїлю.

За оцінкою ізраїльської розвідки, Моджтаба отримав легкі поранення ніг, але залишався при тямі та переховувався в добре захищеному місці з обмеженим зв’язком. Саме тому його досі не показували на публіці — до ранку 11 березня, через понад 48 годин після свого обрання, він не робив жодних заяв.

Однією з причин цього називають побоювання, що будь-яка публічна заява може розкрити його місцеперебування та наразити на небезпеку.

8 березня Рада експертів Ірану оголосила, що обрала Моджтабу Хаменеї наступним верховним лідером після загибелі його батька Алі Хаменеї внаслідок авіаударів Ізраїлю та США.

За кілька днів до цього Iran International писало, що Рада експертів ухвалила рішення під тиском Корпусу вартових Ісламської революції.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо його кандидатуру не схвалить Вашингтон.

Він також говорив, що має брати особисту участь у виборі наступного лідера Ірану, і порівняв це зі своїм втручанням у Венесуелі, де США захопили й вивезли з країни президента Ніколаса Мадуро, а віцепрезидентка Делсі Родрігес посіла його місце й погодилася співпрацювати зі США.