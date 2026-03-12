СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді: яка причина

12 березня правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як зазначили у міськраді, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

“Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомив депутат міськради Ігор Зінкевич, обшуки, ймовірно, проводять у Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві, яке з січня цього року очолює Руслан Новосельський. Підприємство підпорядковується департаменту житлового господарства та інфраструктури та займається ліквідацією аварій на внутрішньобудинкових мережах.

“За попередньою інформацією, слідство перевіряє можливу схему перешкоджання мобілізації: фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних за гроші з подальшим оформленням їм статусу “заброньований”, що дозволяло уникати мобілізації”, – написав Зінкевич.

Раніше депутат писав, що слідчі дії можуть стосуватися робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення. За даними Зінкевича, наразі мер Львова Андрій Садовий перебуває за кордоном у робочій поїздці.