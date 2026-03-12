Скандал із monobank набирає обертів: НБУ вимагає пояснень, Гороховський вибачився — але є нюанс

Національний банк України аналізує ситуацію після публікації співзасновником monobank Олегом Гороховським фото клієнтки банку, яку він звинуватив у проросійських поглядах. Регулятор уже надіслав запит банку з вимогою надати пояснення щодо обставин поширення цієї інформації.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Економічної правди.

У Нацбанку зазначили, що в межах функції захисту прав споживачів та наглядової діяльності аналізують обставини ситуації та звернулися до банку з вимогою пояснити поширення інформації, яка могла бути отримана під час процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може становити банківську таємницю.

Реклама

Реклама

У регуляторі підкреслили, що зможуть надати оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До завершення цієї процедури коментувати ситуацію там відмовляються, оскільки інформація, отримана під час наглядових дій, належить до банківської таємниці.

“У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку”, — зазначили в НБУ.

Зокрема, Нацбанк повідомив, що у разі підтвердження порушень можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені постановою №346.

Нагадаємо, скандал стався після того, як співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку та звинуватив її у проросійських поглядах. Причиною став прапор, який висів за її спиною і який, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії. Сама ж дівчина заявила, що це був прапор Словенії.

Коментуючи ситуацію, Гороховський пояснив, що швидко відреагував на побачений триколор, не обдумавши свої дії.

“Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією”, — написав він.

Водночас Гороховський запевнив клієнтів, що їхні персональні дані залишаються захищеними. За його словами, monobank є одним із найбільш атакованих кібервійськами Росії українських банків, однак за весь час війни не було жодного витоку інформації.

Він також заявив, що зробив висновки з ситуації та в подібних випадках надалі передаватиме інформацію виключно правоохоронним органам. Він публічно вибачився перед тими, хто розчарувався його вчинком. Водночас окремого вибачення перед дівчиною, фото якої він опублікував, у заяві не прозвучало.

“Хто розчарувався — вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність”, — додав співзасновник monobank.

На ситуацію відреагував український активіст Сергій Гнезділов, який поспілкувався із 19-річною дівчиною, жителькою Харкова, яка зараз перебуває у Німеччині. За його словами, сама дівчина втомлена через увагу до ситуації та публічні обговорення.

“Люди просто знайшли жертву, і спускають на неї псів. Не працює ані презумпція невинуватості. Не враховується те, що батько дівчини служить далеко навіть не з 22 року і має бойове поранення. Голоси знайомих і друзів занадто тихі: це непублічні люди, серед них нема СЕО великого банку з понад 500 000 підписників. Виявилось, що “дівчина з Харкова веде соцмережі російською”. Це шокувало усю фейсбучну експертну громадськість, яка у своїх бульбашках сподівалась що знищила цю ворожу мову ще в далекому 22 році”, – написав Гнезділов.

Сама жертва публікації Гороховського заперечує звинувачення. За її словами, під час верифікації вона перебувала у квартирі подруги, де на стіні висів не російський прапор, а прапор Словенії. Вона також наголосила, що не підтримує Росію і зазначила, що її родина воює за Україну.

“Я ні в якому разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя сім’я. Я народилася в Україні й люблю її”, – йдеться в дописі.

На ситуацію також вже відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, визнання помилки не звільняє від відповідальності.

“Я відреагував на ситуацію одразу — відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці. Наголошую: персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом”, — написав Лубінець.

Про результати перевірки та подальші кроки омбудсман пообіцяв повідомити додатково після отримання всієї необхідної інформації.