У Краснодарському краї РФ після вибухів спалахнула нафтобаза

У ніч на 12 березня жителі Тихорецька Краснодарського краю повідомили про численні вибухи та пожежу в місті.

Згідно з аналізом OSINT-проєкту Astra, загорілися резервуари на місцевій нафтобазі.

Зазначається, що відео було знято з траси Р-217 “Кавказ”. На кадрах видно два джерела займання.

“На кадрах зафіксовано два джерела загоряння. Відкрите горіння перед великим резервуаром (можливо, починає горіти сам резервуар), і на задньому плані потужно валить дим — ймовірно, горять резервуари з паливом”, — йдеться в повідомленні.

Спочатку повідомлялося, що горить “Нафтоперевалочний термінал “Тихорецьк-Нафта”, однак його об’єкти розташовані трохи лівіше від палаючої бази. Фактично йдеться про один нафтовий промисловий кластер.

Палаюча нафтобаза є майданчиком системи АТ “Чорномортранснафта” у Тихорецькому вузлі. Також нафтобаза “Тихорецька” пов’язана з ЛПДС “Тихорецька”, яка розташована там само. Функції ж ТОВ “Тихорецьк-Нафта” вже інтегровані в АТ “Транснефть-Термінал” (ТНТ) — дочірню компанію ПАТ “Транснефть”, яка керує термінальними потужностями.

Визначення місця загоряння / Фото: Astra

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії.

Згодом голова Тихорецького району повідомив, що під час атаки безпілотників у Тихорецьку сталося загоряння на НПЗ. На місці працюють чергові екстрені служби, постраждалих немає. За його словами, у гасінні пожежі беруть участь 83 людини та 26 одиниць техніки.