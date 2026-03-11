Ураження РЛС для С-400 у Севастополі та арсеналу на Донеччині: Сили спецоперацій показали відео ударів

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Уражено арсенал боєприпасів на Донеччині, радіолокаційну станцію у Севастополі, а також склади дронів і матеріально-технічного забезпечення на Запоріжжі.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

Підрозділи Middle-strike завдали удару по арсеналу противника у Широкій Балці Донецької області. Внаслідок атаки було знищено склад ракетно-артилерійського озброєння, після чого тривала детонація боєприпасів.

Реклама

Реклама

“У Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, що слугували “очима” для ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400”, — розповіли в ССО.

Також ударів завдали по складу розвідувальних безпілотників у Новозлатополі та складу матеріально-технічного забезпечення у Мар’янівці на Запоріжжі.

У ССО зазначили, що Middle-strike — це удари середньої дальності, які виконуються вглиб території противника на відстань до кількох сотень кілометрів. За даними військових, партизани Руху опору на тимчасово окупованих територіях сприяли завданню ударів по об’єктах російських військ.