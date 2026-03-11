Жителька Одещини до смерти побила однорічного сина через плач: що вирішив суд

Десять років за ґратами отримала 26-річна жителька Березівського району Одеської області за смертельне побиття однорічного сина. Правоохоронці встановили, що жінка завдала дитині важких травм, через що хлопчик помер у лікарні, та намагалася приховати злочин.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, у квітні 2025 року з села Іванівської громади до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у непритомному стані із забоєм головного мозку, застарілими переломами плечової та ліктьової кісток госпіталізували однорічного хлопчика. Невдовзі малюк помер.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з внутрішньочерепними крововиливами, що ускладнилася набряком головного мозку та розвитком поліорганної недостатності.

“26-річна жінка привезла до місцевого медцентру сина, коли йому стало вкрай зле, і пояснила, що він забився, впавши з ліжка. Втім, у ході слідчих дій поліцейські викрили жінку в обмані та з’ясували, що вона у гніві побила хлопчика, коли той кричав і плакав”, – розповіли в поліції.

Слідчі затримали матір, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, та скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

У суді обвинувачена провину не визнала. Рішення суду – 10 років позбавлення волі.