        Кримінал

        Жителька Одещини до смерти побила однорічного сина через плач: що вирішив суд

        Галина Шподарева
        11 Березня 2026 12:26
        Затримана за підозрою у побитті дитини / Фото: ГУНП в Одеській області
        Десять років за ґратами отримала 26-річна жителька Березівського району Одеської області за смертельне побиття однорічного сина. Правоохоронці встановили, що жінка завдала дитині важких травм, через що хлопчик помер у лікарні, та намагалася приховати злочин.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        За даними слідства, у квітні 2025 року з села Іванівської громади до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у непритомному стані із забоєм головного мозку, застарілими переломами плечової та ліктьової кісток госпіталізували однорічного хлопчика. Невдовзі малюк помер.

        За висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з внутрішньочерепними крововиливами, що ускладнилася набряком головного мозку та розвитком поліорганної недостатності.

        “26-річна жінка привезла до місцевого медцентру сина, коли йому стало вкрай зле, і пояснила, що він забився, впавши з ліжка. Втім, у ході слідчих дій поліцейські викрили жінку в обмані та з’ясували, що вона у гніві побила хлопчика, коли той кричав і плакав”, – розповіли в поліції.

        Слідчі затримали матір, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, та скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

        У суді обвинувачена провину не визнала. Рішення суду – 10 років позбавлення волі.


