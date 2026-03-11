Завершено розслідування вбивства Андрія Парубія: кілеру загрожує довічне

Розслідування вбивства народного депутата України та колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія завершено. Обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного скеровано до суду.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Напад на Андрія Парубія стався 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Реклама

Реклама

“53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав росіянам інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства. За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет “Макарова” з набоями, стежив за політиком та підготував втечу”, – йдеться в повідомленні.

Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства.

Обвинуваченому інкримінують державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії РФ (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.