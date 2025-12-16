Вбивство Андрія Парубія у Львові: знайдено пістолет, з якого застрелили нардепа

Правоохоронці виявили пістолет, з якого у Львові застрелили народного депутата України Андрія Парубія. Також слідчі отримали докази низки інших злочинів підозрюваного у вбивстві нардепа.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Зброю, з якої було скоєно вбивство Парубія, правоохоронці виявили та вилучили під час слідчих дій. Пістолет підозрюваний сховав у спеціально облаштованому “схроні”.

Реклама

Реклама

“Також слідчі отримали нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України”, – розповів генпрокурор.

Дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ).

Слідством встановлено, що підозрюваний діяв на користь російських спецслужб в умовах воєнного стану: передавав росіянам інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України та надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.

Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році.

Нагадаємо, раніше підозрюваному інкримінували злочини за ч. 1 ст. 263 та ст. 112 КК України.

“Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства – збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з РФ, і 30 серпня холоднокровно здійснив вісім пострілів у Андрія Парубія в результаті яких народний депутат загинув на місці”, – написав Кравченко.

Вбивство народного депутата розслідують прокуратура, Служба безпеки України та Національна поліція.