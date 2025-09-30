Вбивство Андрія Парубія: у СБУ пояснили, чому обмежили доступ до справи

Слідчі ухвалили рішення обмежити публічний доступ до судових рішень у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. У СБУ пояснили, що розголошення деталей розслідування може зашкодити проведенню слідчих дій.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на коментар пресслужби СБУ.

Про те, що з судового реєстру зникли згадки про справу Андрія Парубія, сьогодні повідомили ЗМІ.

“Зазначимо, що розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження”, – пояснили в СБУ.

З дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства слідчий прийняв рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові застрелили нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, через що Парубій загинув на місці. Нападник втік, але згодом підозрюваного затримали на Хмельниччині.

У суді підозрюваний визнав свою провину та назвав свої дії “помстою українській владі”, а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували.