Водій десантно-штурмової бригади ЗСУ та його поплічник отримали довічне за державну зраду

За матеріалами Служби безпеки України довічне ув’язнення отримали два агенти ФСБ, які шпигували у трьох регіонах України та коригували російські удари.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, один з агентів – переселенець з Харківщини, який потрапив у поле зору росіян під час окупації регіону на початку повномасштабного вторгнення. За матеріалами справи, після вербування зрадник за інструкцією російської спецслужби мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати “зсередини” українського війська.

При проходженні підготовки у навчальному центрі в Житомирській області агент розпочав передавати окупантам дислокацію Сил оборони. Потім його призначили водієм роти забезпечення десантно-штурмової бригади ЗСУ та відрядили на Донеччину. Там агент відстежував координати армійських складів, по яких ворог планував обстріли.

“Згодом він залучив до співпраці з ФСБ свого знайомого з Одещини. Для збору координат потенційних цілей цей зрадник об’їжджав область громадським транспортом і фіксував локації військових об’єктів. Основну увагу агент приділяв розташуванню української ППО, яка обороняла портові міста причорноморського регіону”, – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ затримали обох агентів у січні 2023 року за результатами комплексних заходів у Краматорську та Подільську. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Обох зловмисників визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).