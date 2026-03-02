Удар РФ по електричці на Дніпропетровщині: одна людина загинула, семеро поранені

2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда під час руху. Загинув чоловік, є поранені.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано семеро пасажирів.

Реклама

Реклама

“Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо”, – йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, серед поранених двоє дітей – дівчинка 10 років та хлопець 17 років. У медзакладі залишається п’ятеро поранених. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.