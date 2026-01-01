        Суспільство

        Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ “Ільський”, установка підготовки нафти у РФ та об’єкти на Донеччині

        Галина Шподарева
        1 Січня 2026 13:11
        Пожежа на НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї РФ / Фото: t.me/exilenova_plus
        Пожежа на НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї РФ / Фото: t.me/exilenova_plus

        У ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів росіяни на території РФ та у тимчасово окупованій Донецькій області.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Ільський” у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

        Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти “Альметьевская” у Республіці Татарстан РФ. Результати уточнюються.

        Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

        • У районі Донецька уражено склад зберігання БпЛА типу “Шахед”/”Герань”. Результати уточнюються.
        • Поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2”.
        • У районі міста Іловайськ уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
        • У районі Авдіївки уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

