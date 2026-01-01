Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ “Ільський”, установка підготовки нафти у РФ та об’єкти на Донеччині

У ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів росіяни на території РФ та у тимчасово окупованій Донецькій області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Ільський” у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти “Альметьевская” у Республіці Татарстан РФ. Результати уточнюються.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.