Хлопчик, якого висадили з автобуса посеред снігу, візьме участь у відкритті Олімпіади в Італії

11-річний хлопчик з півночі Італії, якого висадили з автобуса через нестачу коштів на проїзд, отримає символічну роль у церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор Milano Cortina 2026. Про це повідомила його мати, пише Reuters.

Інцидент стався неподалік від Cortina d’Ampezzo, де місцева транспортна компанія запровадила доплату за проїзд у зв’язку з Олімпіадою. 11-річний Ріккардо не мав достатньо грошей для оплати надбавки, через що його змусили зійти з автобуса. Хлопчикові довелося пройти близько шести кілометрів додому в морозну та сніжну погоду, що викликало обурення серед батьків і місцевої влади.

Після розголосу історії фонд, що організовує Milano Cortina Winter Olympics, зв’язався з родиною та запропонував хлопчикові взяти участь у церемонії відкриття Ігор. Яку саме роль він виконуватиме, організатори поки не розкривають.

Мати хлопчика Солє Ваталано розповіла італійському державному мовнику, що її син надзвичайно зрадів цій новині. За її словами, це був найкращий подарунок, який він міг отримати. Відомо, що Ріккардо також займається лижним спортом і входить до юніорської команди.

Історія набула загальнонаціонального резонансу в Італії на тлі дискусій про зростання цін напередодні Олімпіади, яка триватиме з 6 по 22 лютого 2026 року.

Зимові Ігри Milano Cortina 2026 стануть першими в історії Олімпіадами, які проходитимуть одразу на кількох майданчиках. У підготовці церемонії відкриття беруть участь понад 1300 виконавців, серед яких близько 1200 волонтерів із 27 країн. Подія відбуватиметься не лише в Мілані, а й на кількох гірськолижних курортах півночі Італії, що зробить її першою «розподіленою» церемонією відкриття в історії Олімпійських ігор.