Зимові Ігри-2026 завершилися: хто став лідером медального заліку

На півночі Італії завершилися XXV зимові Олімпійські ігри — попереду лише церемонія закриття. Підсумки медального заліку підбив Чемпіон.

Близько 3000 спортсменів із 85 країн розіграли 116 комплектів нагород у 16 видах спорту. Абсолютним рекордсменом Ігор стала збірна Норвегії, яка здобула 18 золотих медалей і 41 нагороду загалом — це нові рекорди зимових Олімпіад за кількістю «золота» та загальною кількістю медалей.

Господарі змагань, італійці, також переписали власну історію — 10 золотих і 30 медалей загалом. Аріанна Фонтана додала до своєї колекції ще золото та срібло і стала найуспішнішою олімпійською спортсменкою в історії Італії з 14 нагородами.

Третє місце в медальному заліку посіли Нідерланди, які встановили національний рекорд завдяки виступам у шорт-треку та ковзанярському спорті — 5 золотих медалей у кожному з цих видів. Єнс ван’т Ваут став одним із героїв збірної, здобувши три «золота» і одну «бронзу».

Історичний результат показала Бразилія — золото Лукаса Бротена в гігантському слаломі стало першою в історії зимових Олімпіад медаллю для Південної Америки.

Збірна США посіла друге місце в загальному заліку з 32 медалями, з яких 12 золотих, а також перемогами в обох хокейних фіналах над Канадою. Німеччина завершила Ігри п’ятою з 26 нагородами та 8 золотими медалями — це найгірший результат з 1976 року. До топ-10 також увійшли Франція, Швеція, Швейцарія, Австрія та Японія.

Україна завершила Олімпіаду без нагород — це сталося втретє в історії після Ігор-2002 та 2010 років. Найкращим результатом стало шосте місце в командному фристайлі та естафеті з санного спорту.

Першу в історії медаль на зимових Іграх здобула Грузія — срібло у змаганнях спортивних пар з фігурного катання. Данія вперше з 1998 року піднялася на п’єдестал завдяки сріблу у ковзанярському масстарті, а Болгарія вперше за 20 років виборола дві бронзові нагороди.

Медальний залік Олімпійських ігор-2026 / Графіка: Чемпіон

Нагадаємо, церемонія закриття зимової Олімпіади-2026 відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 21:30 за київським часом на «Арена ді Верона» в Італії.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.