        Кримінал

        Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка біля маєтку Трампа

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 17:07
        читать на русском →
        Мар-а-Лаго, Палм-Біч, 28 грудня 2025 року / Фото: REUTERS/Джонатан Ернст
        Мар-а-Лаго, Палм-Біч, 28 грудня 2025 року / Фото: REUTERS/Джонатан Ернст

        Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка, який намагався незаконно проникнути на територію маєтку Мар-а-Лаго у Вест-Палм-Біч, що належить президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє Reuters.

        За даними відомства, інцидент стався в ніч на 22 лютого. Молодий чоловік віком близько 20 років спробував потрапити на охоронювану територію резиденції, після чого агенти відкрили вогонь.

        У Секретній службі США заявили, що на момент події Дональд Трамп перебував у Вашингтоні.

        Реклама
        Реклама

        Обставини інциденту розслідуються, правоохоронці встановлюють мотиви чоловіка та інші деталі події.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини