Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка біля маєтку Трампа

Агенти Секретної служби США застрелили чоловіка, який намагався незаконно проникнути на територію маєтку Мар-а-Лаго у Вест-Палм-Біч, що належить президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, інцидент стався в ніч на 22 лютого. Молодий чоловік віком близько 20 років спробував потрапити на охоронювану територію резиденції, після чого агенти відкрили вогонь.

У Секретній службі США заявили, що на момент події Дональд Трамп перебував у Вашингтоні.

Обставини інциденту розслідуються, правоохоронці встановлюють мотиви чоловіка та інші деталі події.