Теракт у Львові: Зеленський заявив, що виконавців завербували через Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибухи у Львові були саме терактом — цинічним і жорстоким. Сталося два вибухи, другий — тоді, коли на місце прибули екстрені служби. Унаслідок атаки поранено 25 людей, загинула 23-річна працівниця поліції.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблої та зазначив, що всім постраждалим надається медична допомога, серед них є люди у важкому стані.

Президент повідомив, що обставини злочину повністю аналізуються, вже встановлено багато фактів. За його словами, виконавців завербували через Telegram, а організація теракту є російською. Деталі розслідування представлять Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Служба безпеки України.

Реклама

Реклама

Глава держави також доручив опрацювати додаткові заходи реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Він наголосив, що правоохоронці вже мають досвід протидії таким загрозам і не допустили десятки аналогічних ситуацій.

Зеленський закликав до більшої активності та залученості громад, місцевих керівників і державних інституцій для зменшення можливостей росії організовувати теракти й диверсії в українському тилу. За його словами, розвідка має дані про наміри росіян продовжувати такі атаки, тому необхідно посилювати захист людей.