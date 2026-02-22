Як українці народжують дітей у час війни — The Guardian

Попри повномасштабну війну та одну з найнижчих народжуваностей у світі, частина українців свідомо народжує дітей, вважаючи це проявом віри в майбутнє країни. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Ще чотири роки тому російські війська перебували за кілька кілометрів від пологового будинку «Лелека» у Пущі-Водиці під Києвом. Після відступу російських військ у березні 2022 року заклад повернувся до своєї основної функції — приймати пологи.

За даними ООН, 5,9 млн українців виїхали за кордон, ще 3,7 млн стали внутрішньо переміщеними особами. В Україні наразі приблизно одне народження припадає на три смерті. Якщо у 2020 році в «Лелеці» було 2300 пологів, то у 2022 році — 868, а торік — 952.

Головний виконавчий директор клініки Валерій Зукін назвав таке падіння «дуже сумним», але наголосив, що суспільство має навчитися жити й виживати в цих умовах.

До війни населення України становило близько 41 млн осіб. Нині, за оцінками, — від 30 до 32 млн без урахування територій під російською окупацією. Демографи прогнозують, що за збереження нинішніх тенденцій до 2050 року в Україні може залишитися близько 25 млн людей.

Верховна Рада у січні збільшила одноразову допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень, а також запровадила щомісячну виплату 7 тисяч гривень для безробітних вагітних жінок.

Попри обстріли та постійну небезпеку, деякі родини вирішують залишатися в Україні. Мешканка Київщини Валерія Іващенко, яка народила доньку під час війни, каже, що не вірить у поразку України та хоче будувати життя вдома.

Вона визнає, що війна не дозволяє планувати надовго, але переконана, що українське суспільство стало більш згуртованим і гордим за свою ідентичність. За її словами, результат війни визначить майбутнє Європи та світ, у якому зростатиме нове покоління українців.