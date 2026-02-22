Під час перевірки авто водій застосував газ проти поліцейських: що загрожує нападникам

У Дніпровському районі затримано двох чоловіків, які напали на поліцейських під час виконання ними службових обов’язків. Про це повідомили в поліції Дніпра.

Інцидент стався 20 лютого близько 20:20 на вулиці Героїв України в селищі Слобожанське. Спільний наряд у складі поліцейського управління поліції охорони та інспектора групи реагування патрульної поліції зупинив вантажний автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів водій поводився агресивно та провокував конфлікт. Згодом до нього приєдналися сторонні особи, які намагалися спровокувати бійку та застосували газ дратівливої дії в бік правоохоронців.

Поліцейські затримали двох учасників події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків за ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

За вчинення цього злочину нападникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.