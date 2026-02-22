Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС — Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС. Про це він написав у мережі X напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ.

За словами Сійярто, на завтрашньому засіданні Євросоюз має намір погодити новий санкційний пакет, однак Угорщина не підтримає це рішення.

Він зазначив, що поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід «Дружба», Будапешт не дозволить просувати рішення, важливі для Києва.

