        Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС — Сійярто

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 18:16
        Петер Сійярто / Фото: x.cоm/FM_Szijjarto
        Петер Сійярто / Фото: x.cоm/FM_Szijjarto

        Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС. Про це він написав у мережі X напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ.

        За словами Сійярто, на завтрашньому засіданні Євросоюз має намір погодити новий санкційний пакет, однак Угорщина не підтримає це рішення.

        Він зазначив, що поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід «Дружба», Будапешт не дозволить просувати рішення, важливі для Києва.

