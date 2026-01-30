Україна та Нідерланди поглиблюють співпрацю у сфері дронів, ППО та авіації – Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про домовленості з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом щодо подальшого посилення оборонної співпраці, зокрема у сферах безпілотників, протиповітряної оборони та авіації.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram. За його словами, Нідерланди залишаються стратегічним партнером України у розвитку та масштабуванні оборонних технологій і надають системну підтримку за ключовими напрямами.

Під час розмови сторони обговорили ініціативу Лінія дронів. До проєкту залучені провідні підрозділи безпілотних систем, які, за словами міністра, щомісяця знищують близько чверті цілей на фронті. Реалізація ініціативи стала можливою завдяки активній підтримці Нідерландів, які у 2025 році виділили на програму близько 800 мільйонів євро.

Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. Федоров відзначив роль Нідерландів в ініціативі PURL, у межах якої Україні були передані ракети PAC-3 та боєприпаси для винищувачів F-16, що вже застосовуються для захисту неба під час російських атак. Українська сторона розраховує на продовження цієї підтримки.

Також обговорювався розвиток дронів і виробництва в межах ініціативи Build with Ukraine, яка передбачає створення іноземними оборонними компаніями виробничих потужностей в Україні. За словами міністра, Україна та Нідерланди послідовно запускають спільне виробництво українських безпілотників на території Нідерландів.

Ще одним напрямом співпраці стало посилення авіації. Сторони домовилися про обмін напрацюваннями між командами для підвищення ефективності застосування F-16 як у протиповітряній обороні, так і в ударних операціях. Крім того, обговорили питання локалізації та прискорення ремонту радарів Robin, постачання ракет AIM і забезпечення України крилатими ракетами RUTA.

Федоров подякував Нідерландам за підтримку, довіру та конструктивну співпрацю.