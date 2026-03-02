Схема з квитками на потяги до Європи: судитимуть сімох працівників Укрзалізниці, які брали з пасажирів 300-500 євро

У Києві судитимуть організатора та шістьох учасників злочинної організації, які незаконно заробляли на продажі місць у міжнародних поїздах Укрзалізниці. Через схему підприємство зазнало збитків на понад 8,7 млн гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що працівники Укрзалізниці, користуючись підвищеним попитом на квитки на міжнародні рейси, організували незаконну схему перевезення пасажирів без належного квитків. Отримані 300-500 євро з одного пасажира учасники угруповання ділили між собою.

Внаслідок цього в результаті ненадходження коштів від продажу квитків на потяги №67/68 “Київ-Варшава”, №19/20 “Київ-Хелм”, 119/120 “Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро”, №23/24 “Київ-Хелм”, №89/90 “Київ-Перемишль”, №351/352 “Київ-Кишинів” за період з 1 січня по 10 грудня 2024 року АТ “Укрзалізниця” зазнала збитків на загальну суму понад 8,7 млн гривень.

Викрили учасників незаконної схеми заробітків на квитках у грудні 2024 року. Тоді ж прокурорами їм було повідомлено про підозри. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до Солом’янського районного суду Києва.

Серед обвинувачених голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський. Його дії кваліфіковано як створення та керівництво злочинною організацією та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Інші шестеро учасників злочинної організації обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Серед них начальник резерву провідників станції “Київ-Пасажирський” та п’ятеро начальників поїздів.