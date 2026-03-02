Politico: Москва зловтішається через можливий стрибок цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході

У Росії допускають, що зростання світових цін на нафту через війну в Ірані може стати вигідним для російського бюджету. У Москві заявляють, що закриття Ормузької протоки та удари по іранській нафтовій інфраструктурі можуть змінити ситуацію на світових ринках енергоносіїв.

Про це пише Politico.

Російський диктатор Володимир Путін втратив ще одного союзника після смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, однак можливий нафтовий шок через конфлікт на Близькому Сході може стати позитивним фактором для російського військового бюджету.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану призвела до закриття Ормузької протоки — вузького морського шляху до Перської затоки та одного з ключових світових маршрутів для танкерів, що перевозять нафту і скраплений природний газ. Це спричинило припущення, що світові ціни на нафту можуть різко зрости, що збільшить доходи Росії.

“$100+ за барель скоро”, — написав у суботу ввечері в X посланець Кремля Кирило Дмитрієв.

Наразі ціна Brent становить близько 73 доларів за барель, тоді як West Texas Intermediate торгується приблизно по 67 доларів.

Окрім закриття Ормузької протоки, президент США Дональд Трамп взяв під контроль нафту Венесуели. Це означає, що великі імпортери, такі як Індія і Китай, можуть бути змушені звернутися до Росії для отримання більших обсягів нафти, що допоможе наповнити російський бюджет на п’ятому році війни проти України.

“Для нашого бюджету [удар по Ірану] — великий плюс. Якщо Трамп вдарить по іранських нафтових родовищах, то, як би це не звучало, ми [Росія] станемо однією з небагатьох країн, що залишилися, які видобувають нафту. Отже, ми отримуємо козир у цій складній грі”, — заявив кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

У Telegram один військовий блогер висловився ще відвертіше.

“Піднімайся, нафта, з колін!” — йдеться у дописі на прокремлівському каналі MIG Rossii, який має понад пів мільйона підписників.

Водночас на офіційному рівні російська влада висловила обурення атакою на Ісламську Республіку.

У неділю Путін висловив співчуття у зв’язку зі смертю Хаменеї, назвавши її “вбивством, здійсненим із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права”.

Міністерство закордонних справ Росії у заяві повторило заклик припинити бойові дії та попередило, що закриття Ормузької протоки може призвести до “значного дисбалансу на світових ринках нафти і газу”.