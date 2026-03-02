ДСНС показала ексклюзивні кадри порятунку київської ТЕЦ після російських обстрілів

Рятувальники оприлюднили кадри операції з порятунку однієї з теплоелектроцентралей Києва після російських обстрілів у січні. Рятувальникам вдалося запобігти затопленню машинної зали водозабору та відновити роботу об’єкта.

Відео опублікувало ДСНС України.

Троє водолазів-саперів київського гарнізону разом з іншими рятувальниками провели невідкладні роботи та запобігли затопленню машинної зали водозабору на ТЕЦ.

Реклама

Реклама

Рятувальники зупинили водотік після прориву та за допомогою водопомп відкачали воду, що дало можливість енергетикам продовжити роботу. Роботи проводилися в умовах сильної течії, крижаної води та обмеженого часу.

У ДСНС зазначили, що завдяки виконаним заходам вдалося запобігти затопленню обладнання та зриву роботи теплоелектроцентралі. Рятувальники, які брали участь в операції, були відзначені державними нагородами.