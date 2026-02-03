Який вигляд сьогодні має знищена ТЕЦ у Києві: Шмигаль показав Рютте наслідки атаки РФ

Міністр енергетики Денис Шмигаль разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали київську ТЕЦ, яку вночі атакувала Росія. За його словами, удар був свідомим і завданий по цивільному енергооб’єкту в період сильних морозів.

Про це Денис Шмигаль написав у Telegram.

Разом із Марк Рютте він оглянув наслідки ракетного удару по теплоелектроцентралі, яка забезпечує теплом жителів Києва.

Росіяни вдарили по цивільному об’єкту саме тоді, коли температура повітря опустилася до -25°C. Він наголосив, що цей обстріл був свідомим і має отримати належну оцінку.

“Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже Росія нарощує своє виробництво”, – написав Шмигаль.

Також Шмигаль та Рютте обговорювали співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергетичному секторі. За словами міністра, спільна робота необхідна, адже Росія продовжує вести гібридну війну також проти країн-членів НАТО.